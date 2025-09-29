中評關注：盧秀燕接待黨魁選將　層級有玄機

盧秀燕替郝龍斌加油打氣。（中評社 資料照） 中評社台中9月29日電（記者 方敬為）中國國民黨主席今年10月18日改選，各路主要選將都爭取與“藍營一姐”台中市長盧秀燕同框，目前包括前台北市長郝龍斌、“立委”羅智強先後赴台中拜會，雖然盧秀燕未表態支持意向，強調樂意與各方接觸、祝福，不過從接待層級的落差，似乎間接看出盧對候選人重視的程度。



國民黨主席預計今年10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校校長張亞中等人。



本屆黨魁改選，盧秀燕的支持意向備受關注，由於她被視為代表藍營角逐2028大選的熱門人選，即使宣布不參選黨主席，其名號依舊成為這次選舉的熱點話題，大部分候選人都將“提名盧秀燕參選2028”列為政見，候選人也紛紛爭取“與燕同框”，增加能見度。



盧秀燕先在9月21日與郝龍斌同台，兩人在台中西區大啖在地米糕名店，互動熱絡；9月25日接著與羅智強合體，品嘗台中90年肉圓老店，肯定羅智強是好人才。在更早前，盧秀燕也與鄭麗文在反罷免的場合不期而遇，盧牽起鄭的手高喊“鄭麗文加油！”



不過，盧秀燕迄今仍未表態究竟支持誰，她強調，所有願意出來承擔的候選人都值得鼓勵，樂意與各方接觸，每個人高高興興來找她，她都很樂意配合，盡黨員的義務，希望選舉要公平，選賢與能。



值得注意的是，觀察盧秀燕近期接待郝龍斌、羅智強的層級卻有差別。接待郝龍斌時，包括台中市副市長鄭照新、數位治理局長林谷隆、新聞局長欒治誼、新聞局主任秘書黃冠穎等市府主管伴陪；而接待羅智強時，衹有幕僚人員陪同，陣仗相差甚遠，連在場媒體都討論“怎麼差這麼多？”盧秀燕雖然標榜“一視同仁”，但從接待的現場情況，似乎間接看出對候選人的重視程度有別。