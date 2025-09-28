卓榮泰花蓮勘災　與徐榛蔚傅崐萁討論善後

卓榮泰28日抵達花蓮勘災，聽取縣長徐榛蔚、國民黨籍“立委”傅崐萁說明。(傅崐萁臉書) 中評社花蓮9月28日電／花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進鄰近鄉鎮，截至28日下午3時，堰塞湖災情造成17人死亡、7人失聯、100人受傷。“行政院長”卓榮泰28日表示，他對前進協調所有5大要求，包含絕不停止搜救失聯者、“安心住政府付”政策，可住宿7天＋延長7天，還有罹難者慰問金從新台幣80萬提高到100萬等。



花蓮光復鄉災情進入第6天，卓榮泰今抵達前進協調所視察進度，花蓮縣長徐榛蔚也出席，2人簡單握手致意後，隨即聽取報告，頻頻討論案情。在說明結束後，卓在徐榛蔚陪同下外出勘災，國民黨籍“立委”傅崐萁也現身陪同。



花蓮前進指所28日工作重點針對佛祖街、自強路、武昌街搜尋失聯人員，救難人員配合重機具開挖進入屋內搜尋。



卓榮泰中午到光復中學瞭解下水道與側溝清淤狀況，實地視察時，在地居民在路邊大喊“拜託幫忙一下”！當場向卓陳情，表示沒有推土機、怪手，泥沙挖出來越積越多只會讓路更塞。



28日再度有大量志工湧入花蓮光復鄉協助災民清理家園，展現台灣人的愛心，他們自備鏟子，被稱“鏟子超人”，但因志工大量湧入缺乏組織，現場也沒有完善的調度，秩序有些紊亂。花蓮縣政府已派人在火車站前舉牌，為無特定組織的志工安排工作。



公路局即日起於新城、花蓮、吉安、壽豐及玉里站，每日共提供6輛大客車接駁志工，讓志工順利抵達受災點。“交通部長”陳世凱今天也再次赴花蓮視察。



有媒體報導，蕭美琴日前赴花蓮光復勘災時，原本被安置好的災民被迫“迴避”，讓出空間給蕭美琴開會。蕭美琴28日下午在臉書發文說明，強調從沒要求災民迴避或移地。