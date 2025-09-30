吳桂森：美國拿巨大開刀　全台產業都有風險

新晃化工有限公司創辦人吳桂森。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月30日電（記者 方敬為）總部位於台中市的巨大（Giant）機械在台製造的自行車、相關零件及配件，24日被美國海關以“涉及強迫勞動”發布暫扣令，被視為要迫使業者赴美生產。新晃化工有限公司創辦人吳桂森接受中評社訪問表示，巨大是台灣乃至於國際指標企業，連如此大規模的企業都會被美國以違反勞工條件為由祭出處分，代表台灣所有輸美產業都有風險。



巨大生產的捷安特自行車行銷世界，為全球自行車產業龍頭。吳桂森認為，雖然迫使台灣產業赴美生產的說法，有待商榷，但美國此舉確實間接對台灣的產業產生威懾效果，所有銷往美國的產品，隨時可能因為“違反某種規定”而受阻，衹有赴美投資生產的才安全，其訊號不言自明。



吳桂森，新晃化工有限公司創辦人，現任台中市肉品市場公司董事長、台中縣文化基金會常務董事等，曾任台中縣外埔鄉長、台中市總工業會理事長、台中縣工商發展投資策進會總幹事、台中縣中小企業服務中心主任。所創立的新晃化工有限公司在台中、越南及東莞、廈門都有生產據點，產品市場涵蓋兩岸四地及東南亞地區。



巨大機械有限公司24日遭美國海關和邊境保護局（CBP）以“強迫勞動”為由扣押自行車、零件產品，引起相關業者恐慌。巨大集團全球自行車市佔率第一，自有品牌捷安特（GIANT）在台灣自行車市場市佔率約30%，位居第一，在中國大陸也處於領導地位。美方此次暫扣預估影響營收比率4%至5%。



巨大輸美自行車產品無預警遭扣，市場上陰謀論頻傳。據瞭解，巨大先前未接獲美方任何調查要求，也未給解釋機會，傳出是因巨大先前拒絕赴美設廠，樹大招風，因而成為殺雞儆猴對象，供應鏈認為，倘若為真，台灣指標企業恐遭強迫赴美，無異掏空台灣。

