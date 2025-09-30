中評專論：加速榨乾台灣　美國看到了什麼？

美國要求晶片產能台美“五五分”，台積電首當其衝。(中評社 資料照) 中評社台北9月30日電（評論員 林淑玲）台美貿易協議遲未定案，美方近日放出新訊息直指核心焦點在晶片製造，美國與台灣必須在生產比例上“五五分”，並宣稱若美國本土沒有足夠晶片產能，就難以真正保護台灣。美國對台灣開出的條件愈來愈嚴苛，步步進逼，不止高階晶片產能，還有軍購與投資，咬住民進黨政府“倚美抗中”，躺平任由華府開條件加速榨乾台灣。而美國這麼急，到底是看到了什麼？



美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）上周六接受媒體專訪時預告，很快就會與台灣達成關稅貿易協議，“在中國威脅攻打台灣的狀況下”，他會在任內確保4成晶片製造回流至美國，最終目標是美國與台灣各製造5成美國所需晶片，也就是美台生產各半。



盧特尼克還批抨台灣，“對於生產美國所需95%的晶片，自我感覺很良好，但在特朗普政府眼裡，這種情況對雙方都不健康。”因此美國希望至少能掌握一半產能，既降低依賴，也能強化供應鏈韌性。



美國財政部長貝森特（Scott Bessent）9月24日在美國福斯財經新聞網節目也說，全球經濟最嚴峻的單一潛在風險，就是99%的高效能晶片皆在台灣生產。就風險管理來說，“至少要將我們30%、40%，甚至50%的需求帶回美國或我們的盟友，不管是日本或中東”。



盧特尼克與貝森特說法口徑一致，但與特朗普8月初的發言大不同。當時特朗普宣布將對晶片徵收100%進口關稅，“如果你是在美國設廠，就不會被課稅；即使你尚未開始大量生產，但只要你正在美國蓋廠，創造大量就業和進行其他建設，就不會被課稅”。由於台積電已在美國設廠，特朗普8月初這說法，讓台灣鬆一口氣，連同不少已前往美國設廠或即將設廠的台灣半導體業者，也都自認安了。台灣科技股也持續大漲。



華府在台美達成關稅協議前夕拋出“晶片產能五五分”宛如下達最後通牒，最新的方案比特朗普8月的說法更嚴苛，直接要求台灣交出五成晶片產能，民進黨政府過去言必稱台積電是“護台神山”、“矽盾”，如今瀕臨崩潰。盧特尼克明示要求保護就得交出一半晶片產能，逼民進黨政府接受。接下來，不難想像，當“護台神山”被美國搬走一半，連同半導體產業鏈也被帶走，台灣經濟也要垮了。



過去這一、二個月，台美關稅協議一直談不下來，賴清德已搶先承諾2030年之前防務預算達GDP的5%為目標，這數字是2024的翻倍，代表台灣政府支出的40%將變成軍費。此外台灣日前也組農業採購團到美國下了大單，承諾採購1000億美元的農產品。這還不包括美國要求日本、韓國的投資金額，台灣也別想閃過，只是還沒曝光而已。更沒想到的是，這些都只是白宮眼底的小菜，美國更在意奪取全球晶片龍頭台積電的產能。