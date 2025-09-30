中評關注：綠打黃國昌狗仔王也難轉移劣勢

黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北9月30日電（記者 鄭羿菲）綠營近日狂打台灣民眾黨主席黃國昌“狗仔王”議題，除削弱黃的揭弊人設，創造不利民眾黨話題，並試圖破壞2026藍白合，也是為轉移花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖的責任焦點。只不過，花蓮災情太慘，緊接著又出現美國要求“晶片生產美台五五分”的震撼後，這種想要透過操作輿論淡化新聞事件的手法，畢竟不是每案都能達陣。



民進黨籍“立委”王義川近日爆料去年6月遭人跟拍案，緊咬李姓涉案人與台灣民眾黨主席黃國昌2016年競選“立委”時的助理同名同姓。雖然，黃國昌近日回應均強調，王義川一天到晚含沙射影講一些秀下限的蠢話。但隨即又有親綠媒體鏡傳媒集團的“鏡報”挖出黃國昌自2021年成立“台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會”後，指揮狗仔跟拍綠營政治人物等情事。



民眾黨雖以“移花接木”回應，民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡也撰文猛批，綠媒集體高潮與一堆毫無道德的名嘴大舉進攻國昌，說什麼黃是狗仔總指揮、一夥人把黃扣上“台版水門案”大帽、劇本是虛的，喊打喊殺與謠言的惡意是真的。但黃國昌連日神隱，並未出面解釋整件事情的來龍去脈，讓整件事更加撲朔迷離，也讓“狗仔王”這頂大帽子越扣越穩。



不過，即便黃國昌真的指揮團體跟拍，或與媒體合作跟拍，其實以一句“監督執政黨是天職”就能帶過，畢竟“身正不怕影子歪”。值得關注的反而是，綠營為何在此時間點猛打？除了綠委已受不了長期被跟拍、黃國昌爆料，如去年青鳥聚集“立法院”外抗議，綠委許智傑卻跑去跟新潮流大老吳乃仁吃飯，恐怕也想藉此打擊黃國昌揭弊人設，在未來2026地方選舉與藍營協商藍白合時，削弱黃的政治能量，拉扯藍白合作的籌碼。

