連勝文：藍最大困境是財務　黨魁選將怎解？

國民黨副主席連勝文致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化9月29日電（記者 方敬為）中國國民黨彰化縣議會黨團29日下午邀集6位黨主席候選人進行政見交流會，黨副主席連勝文列席致詞表示，他對所有選將都表達祝福，也相信大家各有理念，但當前黨最大困境並不是理念與路線，而是財務拮据，這4年來不要說領黨的薪水，他反而要四處“傱錢”（閩南語：籌錢），這是繼任主席上任一秒鐘之後就要面對的事，然而目前各選將在解決財務困境方面，說服力均不足，這點需要加以論述。



國民黨主席預計今年10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校校長張亞中等人。國民黨彰化縣議會黨團29日舉辦“夥伴同行，未來共贏”交流會，邀請6位選將列席政見發表，並與黨員交流。



交流會中除了6位選將，副主席連勝文、彰化縣議會議長謝典林、藍委謝衣鳳、黨籍縣議員等地方民代、黨員共襄盛舉，場面盛大。



近日舉行的黨主席選舉辯論會，都沒有提到現實的財務問題。連勝文致詞時表示，希望大家要針對國民黨當前最大的財務困境提出具體解方。他說，上周六忽然接到他母親的來電，劈頭就問國民黨有沒有支付他薪水，突如其來的問題讓他當場嗆到，因為這4年來不要說付薪水，他還要四處去籌錢，這4年來黨幫他出的錢只有兩條，一個是派他去參加海峽論壇的機票錢，一個就是他籌辦青少年的國際籃球賽，中央黨部支援椅子等硬體設備，就這樣。



連勝文說，國民黨現在最大的困境就是財務拮据，最近有許多黨工在大罷免期間，遭到司法起訴，這些訴訟還沒有進入一審，黨所要支出的律師費用就非常龐大，後續有的要二審甚至三審，這些都是繼任黨魁要面臨的挑戰。他真的非常擔憂國民黨未來所面臨的問題。

