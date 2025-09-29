謝典林曝國民黨中央租約將到期　挑戰新黨魁

彰化縣議會議長謝典林致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化9月29日電（記者 方敬為）中國國民黨彰化縣議會黨團今天下午邀集6位黨主席候選人舉行政見交流會，議長謝典林主持活動致詞表示，國民黨中央黨部租約明年到期，黨接下來該何去何從，營運上是否出現困難，以及2026藍白合作的模式，都有待各候選人解答。



謝典林和副主席連勝文一樣，強調政黨財務籌措是繼任黨魁需要提出具體方針的重要事項。



在黨務營運方面，謝典林說，國民黨的財務狀況拮据，這眾所周知，這大半年來，中央黨部為了反罷免各項行動，還有各地方黨部的司法訴訟費用，花了非常多的錢，他還要提醒大家一件事，明年國民黨中央黨部的10年租約就要到期，黨部要何去何從？租金通膨的問題，也是繼任主席要面臨的重大挑戰。這點也要各候選人提出解方，讓黨員同志理解，誰較有能力可以領導黨繼續走下去。



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校校長張亞中等人。國民黨彰化縣議會黨團29日舉辦“夥伴同行，未來共贏”交流會，邀請6位選將列席政見發表，並與黨員交流。



交流會中除了6位選將，另包括副主席連勝文、彰化縣議會議長謝典林、藍委謝衣鳳、黨籍縣議員等地方民代、黨員共襄盛舉，場面盛大。

