郝龍斌、鄭麗文激戰　承諾重用其他對手

國民黨主席候選人鄭麗文受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化9月29日電（記者 方敬為）中國國民黨主席候選人郝龍斌今天在高雄果貿社區座談會上，遇到基層黨員要求若當選黨主席，須邀請對手鄭麗文擔任副主席，他回應一定會重用鄭麗文、羅智強等人。鄭麗文下午赴彰化出席政見座談會受訪回應，她有信心勝選，並強調選前、選後大家都是同一個團隊，她若當選，也會重用黨主席選舉的競選對手。



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校校長張亞中等人。國民黨彰化縣議會黨團29日舉辦“夥伴同行，未來共贏”交流會，邀請6位選將列席政見發表，並與黨員交流。



交流會中除了6位選將，另包括副主席連勝文、彰化縣議會議長謝典林、藍委謝衣鳳、黨籍縣議員等地方民代、黨員共襄盛舉，場面盛大。



這次黨主席選舉民調目前以郝龍斌、鄭麗文居領先，兩人激烈競爭，郝龍斌在高雄向黨員承諾，若他當選會重用鄭麗文等競選對手，但對於有些人要求他必須安排鄭擔任副主席，他要強調，“做一個領導人很重要，不能私相授受”。



鄭麗文下午對此受訪回應表示，大家看到這次國民黨主席選舉的熱烈情況，不免會擔心團結的問題。選前是一個團隊，選後也是一個團隊，團結絕對是當務之急，不要黨內互打，“當選之後，我也承諾，參選黨主席的都是國民黨內一時之選、重要人才，一定會重用，我們會共同在一個團隊奮鬥，不會讓支持者失望。”



鄭麗文也提及她在網路的聲量最高，大家都知道為網路社群上面的討論大部分以年輕人為主，代表她參選黨主席，成功吸引了年輕人對國民黨的注意，吸引了年輕人對國民黨的關注，這是好事，她也有信心在大家支持下能夠勝選。