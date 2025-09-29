有信心整合藍派系？郝、鄭、羅答覆很保守

國民黨彰化縣議會黨團邀集6位黨主席候選人齊聚，辦理政見交流會。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化9月29日電（記者 方敬為）中國國民黨主席與黨內地方派系關係近期受到外界討論，國民黨彰化縣議會黨團今天下午邀集6位黨主席候選人齊聚舉行政見交流會，主要候選人郝龍斌、鄭麗文、羅智強被問到是否有信心整合地方派系勢力？3人都態度保守，僅稱國民黨要團結一致，黨中央與派系會是夥伴關係，共同的目標就是要下架民進黨。



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校校長張亞中等人。國民黨彰化縣議會黨團29日舉辦“夥伴同行，未來共贏”交流會，邀請6位選將列席政見發表，並與黨員交流。



交流會中除了6位選將，副主席連勝文、彰化縣議會議長謝典林、藍委謝衣鳳、黨籍縣議員等地方民代、黨員共襄盛舉，場面盛大。



媒體會前針對黨主席與地方派系的合作關係，訪問郝龍斌、鄭麗文、羅智強等主要候選人。



傳出獲多數地方派系支持的郝龍斌回應，國民黨地方派系與民進黨不同，非政治分贓，地方政治人物大多經民選產生，國民黨也是經由公平公開的初選規則產生地方選舉候選人，黨主席以黨利益與席次最大化為優先，與地方派系是夥伴關係。他強調，會爭取各方支持，黨主席選舉是黨員一票一票出來的，所有黨員他都會接觸促使票源最大化。



中生代的鄭麗文說，地方派系的力量在地方選舉扮演重要角色，她有信心與能夠與地方保持良善互動，2026選舉，整合地方非常重要，不只是國民黨要團結，藍白合也非常她重要的推動目標，共同目標就是要下架民進黨。



羅智強則表示，所謂地方派系其實就是地方組織組，包括“立委”本身也都有很多地方組織，像他在全台已環島5圈，很多的地方意見領袖都拜會過，也是他的好朋友，所以在與地方派系的互動方面，他很有信心，會持續努力一步一腳印，爭取每一票的認同，贏得黨主席的選舉。