赴災區遭酸　陳揮文揭花蓮是張善政第二故鄉

桃園市長張善政28日現身花蓮災區。（照片：張善政臉書） 中評社台北9月30日電／花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，導致嚴重災情。中國國民黨籍桃園市長張善政28日低調現身災區慰問桃園隊，但卻被部分網友諷刺“來擺拍的”。對此，花蓮出身的資深媒體人陳揮文29日在政論節目指出，張善政卸任“行政院長”時本來居住在花蓮，該地可說是張的第二故鄉，“回去花蓮看一下怎麼了嗎”。



國民黨籍桃園市議員詹江村28日在臉書發文指出，其辦公室助理團隊在第一時間就跟著“桃園隊”前往光復救災，在他所附的照片中，見到身穿運動褲、揹長背包，拿手機拍攝災區的張善政。不過該文也引來網友議論，有網友酸張善政“來擺拍的”、“來觀光的”、“去拍照還是幫忙的？如果只是來拍照不幫忙，就別來了”。



陳揮文29日在政論節目《新聞大白話》表示，張善政2016年卸任“行政院長”後本沒有要再從政，在壽豐鄉買了一塊面積達到1甲的農地種南瓜、芭蕉、洛神花，其戶籍地先前也在花蓮。他說，花蓮等於是張善政的第二個故鄉，張回去看一下怎麼了嗎？



陳揮文也認為，在前往光復救災的“鏟子超人”之中，在去年選有人投給民眾黨前主席柯文哲、新北市長侯友宜和賴清德，這些人不分顏色都前往災區救災，在災情這麼嚴重的情況下，此時再做政治操作有什麼意思？