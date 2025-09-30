傳吳釗燮將去職　白委張啟楷酸慢好幾拍

民眾黨籍張啟楷。（中評社 資料照） 中評社台北9月30日電／台“國安會秘書長”吳釗燮擔任“外交部長”時的助理何仁傑等人，因涉及“諜”案被判刑。藍白喊話吳請辭負責，民進黨內部也傳出賴清德探詢“國安會秘書長”可能人選，且考慮借將民進黨陳水扁執政時期人馬。台灣民眾黨“立委”張啟楷表示，這已經慢了好幾拍，早就應該請辭下台。



對於民進黨內部近日就傳出賴清德已陸續向黨內人士探詢“國安會秘書長”可能人選，甚至考慮借將扁朝人馬。“總統府”僅對此回應，“未有聽說”。



根據《中時新聞網》報導，“國安會”近期頻改組，延攬“總統府”發言人李問、台北市議員趙怡翔接任副秘書長，原副秘書長徐斯儉、劉得金改任“國安會”諮詢委員。外傳吳釗燮與“外交部長”林佳龍兩派人馬在外交體系有人事鬥爭。且吳未明確掌握美對等關稅資訊，加上賴清德原訂8月出訪中南美洲，遭特朗普政府拒絕過境。另有何仁傑涉“共諜”案遭判刑等，都使綠營內部頗有微詞。



面對外傳吳釗燮即將下台，賴清德要借將扁朝人馬一事。張啟楷表示，“這是慢了好幾拍的下台”。吳在“國安會秘書長”任內無法精準掌握“我方”對美國高關稅的談判，連賴清德要過境紐約都被美國總統特朗普打回票。吳從擔任“外交部長”到“國安會秘書長”，心腹現在都已被判刑了。可是吳不說明、不道歉也不負責，“他早就應該請辭下台，現在辭都已經慢好幾拍了”。