台美晶片五五分　黃國昌：別簽喪權辱國協議

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月30日電（記者 鄭羿菲）針對美國掏出晶片製造台美“五五分”構想，外傳“行政院副院長”鄭麗君已赴美磋商，台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌30日表示，全力支持鄭麗君，但千萬不要簽下一起喪權辱國，且犧牲台灣長久發展利益的協議。民眾黨籍“立委”張啟楷說，決不能讓步台美晶片五五分，若簽了就是賣台！



美台關稅談判10月可能會有結果，外傳“行政院副院長”鄭麗君已啟程赴美，但現在美國商務部長盧特尼克拋出晶片製造台美“五五分”構想，與過去民進黨政府倡議的“矽盾”對立，台中央大學經濟系教授吳大任認為，此舉勢將掏空台灣投資動能。



台灣民眾黨“立法院”黨團30日上午召開“台灣民眾黨“立院”黨團審計長投票意向說明”記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、“立委”黃珊珊、陳昭姿、麥玉珍、林憶君出席。



黃國昌表示，台灣半導體產業是過去幾十年來用全體納稅人的支持當做後盾，加上台灣優秀工程師日以繼夜燃燒自己，不斷的精益求精，逐漸打造出的半導體供應鏈，才讓台灣和半導體在國際社會上發光發亮，這是屬於全體台灣人民共同的珍貴資產，也是台灣目前在國際社會上非常重要的資產，也涉及台灣外交上重要的談判籌碼。



黃國昌說，過去南非片面更動我們代表處的地位，“外交部”就是以科技產品限制輸出當做手段，可見半導體產業對台灣有多重要。