鈕則勳曝花蓮救災雙頭馬車　曝5大問題

花蓮光復火車站前有一處《中央前進協調所》分配志工救災地點。（中評社 資料照） 中評社台北9月30日電／花蓮縣堰塞湖溢流洪災，造成光復鄉慘重死傷災情亡，目前“行政院”與地方都在當地設有“協調所”與“指揮所”。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳表示，“中央”和地方分別設立指揮所是“顛覆三觀”，他也提出可能會引發5大問題。



鈕則勳29日在臉書發文表示，“中央”、地方針對花蓮洪災‘分別’設立指揮所，真的徹底顛覆三觀。



鈕則勳說，在萬事莫如救災急的當下，“中央”、地方這種政治鬥爭掛帥，互相累積相罵本的操作，除了讓大家看笑話外，還有5大問題。首先，“中央”、地方政治較勁，根本無法呼應花蓮鄉親及民眾救災為先的期待，更可能產生中央、地方在救災政策的扞格，衝擊救災速度。



再來，對比公益為重、救災爭先，令人敬佩與感動的鏟子超人們，“中央”地方的多頭馬車、互別苗頭，更可能讓民眾有“政府救災遠不如民間”的惡感。



第三，“中央”、地方沒有縱向橫向的救災整合平台，不僅無法統整資源，強化行政效率外，也恐讓民間救災資源挹注因為找不到直接窗口，而影響災民有效且快速獲取援助的權益。



第四，更可能因為“中央”與地方對於救災政策的認知與解讀不同，導致傳輸的訊息不一致，不僅可能無法讓媒體快速獲得正確資訊外，還可能要讓記者重復求證，不僅影響資訊傳輸品質，也剝奪災民或義工第一時間獲取重要資訊的機會。



最後，若再發生不可測的危機，須在極短的時間之內進行危機處理，到底要聽誰的，恐怕又會面臨新一波的角力，延宕危機處理進程。



鈕則勳認為，以上“中央”地方較勁的風險，在危機情勢中，都是在浪費寶貴資源、消費民間的熱情，甚至更可能導致資訊混亂，讓災民無法心安，都會對救災產生潛在的不利因子。因此，他呼籲“中央”、地方快速建構縱向與橫向的救災平台，拋開政治鬥爭思維，趕上民間救災速度，別再讓民眾看笑話。