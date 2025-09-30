美國農業部次長率團訪台　聯繫主要買家

AIT29日宣布，美國農業部貿易及對外農業事務次長盧克.林德柏格29日至10月1日率貿易團訪台。（照片：AIT臉書） 中評社台北9月30日電／正值台美關稅談判進入關鍵時刻，美國在台協會（AIT）29日宣布，美國農業部貿易及對外農業事務次長盧克.林德柏格（Luke J. Lindberg）29日至10月1日率貿易團訪問台灣。林德柏格表示，此行將幫助美國出口商與主要買家建立聯繫，並幫助他們建立合作夥伴關係，以更好地開拓這個充滿活力的市場。



林德柏格曾擔任南達科他州貿易協會會長暨執行長，也曾擔任美國進出口銀行幕僚長及策略長。根據美國農業部發布的新聞稿，此次貿易團訪問台灣，旨在為美國企業拓展貿易機會，並促進美國農產品出口。代表團成員有近50家農企業、貿易協會以及來自3個州的農業部門的代表。



AIT表示，林德柏格訪台期間，將參與美國農業企業貿易代表團相關活動，並主持一場與美國農業界代表對談的圓桌會議。此外，林德柏格也將出席由AIT與美國穀物暨生質產品協會共同舉辦的論壇。



“農業部長”陳駿季9月14日已隨“外交部”籌辦的“2025台灣農產品貿易赴美友好訪問團”訪美，並於27日返抵台灣，此趟出行也有別以往，簽下4年100億美元的貿易意向書，金額較過往增加約25%，內容涵蓋黃豆、小麥、玉米、牛肉4品項，“農業部”第一時間解釋，所有內容皆為有利消費者之品項，且也有助於台美關係深化。

