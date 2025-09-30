翁履中：兩岸若有對話　是否不必給美那麼多

藍委許宇甄。（中評社 資料照） 中評社台北9月30日電／面對美國可能要求台美晶片產能五五分，美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中29日在臉書發文指出，幾乎就是對台灣的脅迫式談判。如果台灣能有機會與北京建立某種程度的對話與危機管控機制，是否就不必在每次與美國談判中被迫交出更多？台灣社會似乎早已將這樣的討論視為禁區，其實這樣的辯論是必要的。



財經專家游庭皓則表示，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的這席話，是過去很少見的談判訊號，直接出招施壓。中國國民黨籍“立委”許宇甄痛批，這不是合作，而是強制分割台灣的命脈產業。



綜合台媒報導，藍委許宇甄強調，美國對台灣已經不滿足於軍售，如今更進一步伸手掠奪台灣半導體核心製造。盧特尼克敢於高調放話，說“很快就要與台灣達成重大協議”，代表雙方早已進行談判，但台灣人民卻完全被蒙在鼓裡。若“賴政府”繼續沉默，就等於證實“賣台協議”是真的。



除盧特尼克，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在幾天前受訪中警告，全球科技產業“過度依賴台灣”。翁履中指出，特朗普政府核心成員接連的公開發言，讓台灣須正視一個殘酷的現實，就是美方對台灣的支持，並非出於“價值夥伴”的道義，而是冷冰冰的交易。



翁履中表示，“台灣不能天真以為交出產能就能換來萬無一失的安全”。一旦晶片的戰略價值被稀釋，台灣重要性也可能被邊緣化。更嚴重的是，如果台灣內部還是一味強調“不能懷疑美國”，當美方官員都公開宣稱要降低對台依賴時，台灣卻選擇沉默，這只會讓華府更加篤定台灣會“無條件配合”，因此沒有必要給予更多保障。