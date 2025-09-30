讚志工湧花蓮救災　盧秀燕調度大型機具助陣

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月30日電（記者 方敬為）花蓮光復鄉受馬太鞍溪堰塞湖溢堤重創，截至目前仍在災後復原中，全台各地許多民眾攜帶鏟子等工具自發前往救災，國民黨籍台中市長盧秀燕今天稱讚志工精神可嘉，不過也提到，單靠人力仍不足，許多地方仍需要大型機具協助，因此指揮台中市建設局調度挖土機、小山貓、卡車、水車等大型機具進駐花蓮協助復建。



盧秀燕30日主持市政會議，再次關心花蓮災情，她表示，這次花蓮的風災非常嚴重，截至目前仍在清理當中，令人感到相當難過，這次台中市動用3個局處前去救災，包括消防局、建設局、環保局。剛開始主要是消防局的搜救隊，市府搜救隊同仁前後一共派了70人次，其中包括一位醫師，動用了消防車輛13輛，搜救犬3隻、無人機3台。



盧秀燕說，搜救的過程當中，台中市的搜救隊共協助撤離災民23人，其中有3人不幸罹難，另外就地避難的有6人，市府也提供了物資，整個搜救任務已經接近尾聲，昨天返抵台中。



盧秀燕指出，雖然花蓮搜救告一段落，但整個環境破壞得很嚴重，尤其泥水變硬之後，這段時間看到有全台各地民眾自發前往救災，帶著鏟子、雨鞋徒手挖泥，令人感動，不過，大型機具的進駐仍非常重要，因為有很多清淤工作是人力無法處理的，所以台中市政府除了消防局搜救隊以外，也加派了建設局及環保局兩支隊伍前往支援，現在還在花蓮協助環境清理等工作。