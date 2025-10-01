宋興洲：跡象顯示中美關係轉穩　台風險上升

東海大學政治系教授宋興洲。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月1日電（記者 方敬為）美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前受訪稱，台灣生產全球九成先進晶片，有戰略風險，須把部分產能帶回美國。東海大學政治系教授宋興洲接受中評社訪問表示，不只貝森特的言論，包括中美領袖通話對外未提及台灣議題，並傳出美國總統特朗普取消對台軍援等，美國將台灣“籌碼化”的跡象越趨明顯，中美關係相對轉穩，台灣風險增加。



宋興洲，美國亞利桑那州立大學政治學博士，曾任東海大學學務長、政治系主任、東海大學都市暨區域發展研究中心主任、成功大學東南亞中心特約研究員。研究專長在政治經濟學、比較政府與政治、國際政治、兩岸關係等。



貝森特（Scott Bessent）9月24日接受《福斯財經新聞網》專訪時表示，台灣生產了全球99%的先進晶片，從風險管理角度來看，有戰略與經濟上的風險，因此必須把30%至50%的產能帶回美國或美國的友邦，例如日本或中東國家。相關說法引起討論。



美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也在27日受訪時重申，在中國“威脅攻打”台灣狀況下，他會在任內確保四成晶片製造回流至美國，最終目標是美國與台灣各製造五成美國所需晶片，也就是美台生產各半，五五分。



宋興洲表示，上述說法值得關注，其言論背後反映出，美國認為“台灣不安全”，也可能是，美國打算將台灣“籌碼化”的前奏，這一切跡象越來越明顯。尤其是在中國大陸九三閱兵式之後，因為中國的綜合實力的上升，特別在軍事方面的規模展現，促使美國必須調整在東亞的戰略布局，並且要審慎思考與中國的互動關係，是否要繼續朝戰略對抗的方向邁進，還是要有所轉圜？



宋興洲認為，美國正在改變對中國的互動模式，台灣會變得相對危險，雖然短時內美國還不會“棄台”，甚至仍會藉由台灣去牽制中國，但長期而言，美國很可能會透過循序漸進的方式，將台灣的可利用價值一點一滴榨乾，貝森特的晶片說就是一大印證。



他指出，台灣過去作為美國對抗中國的戰略角色，可是一但美國判斷，中國大陸的能力躍進，評估台灣的功能不若以往，就會開始調整對中關係，台灣會成為最後談判的籌碼。