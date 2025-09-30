官方未編軍人加薪預算　黃國昌促朝野協商

左起，黃國昌、張啟楷、林憶君及黃珊珊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月30日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰拒絕在明年度政府總預算案編列提高警消退休金，及軍人加薪。台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌30日表示，不會直接退回總預算案，將要求中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜針對此事迅速召開黨團協商，要求民進黨依法編列預算，若卓依然違反濫權不編列，會採取具體作為。



“行政院”暫緩編列明年度志願役加薪以及提高警察人員所得替代率預算，“行政院”當時解釋，“立法院”今年三讀通過的“軍人待遇條例”以及“警察人員人事條例”2項法案增加政府支出，不只違反“憲法”權力分立跟責任政治，且短時間內2度加薪，將造成軍警文職併用的機關薪資結構失衡，對於公務人員退休撫卹制度也會出現不合理的差別待遇，因此向“憲法”法庭聲請“釋憲”以及暫時處分。



台灣民眾黨“立法院”黨團30日上午召開“台灣民眾黨“立院”黨團審計長投票意向說明”記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、“立委”黃珊珊、陳昭姿、麥玉珍、林憶君出席。



“立法院”會今天進行“審計部”審計長陳瑞敏人事權投票，黃國昌表示，民眾黨團決議一致投下贊成票。理由有2，一、過去幾年審計不是所有獨立機關相對運作較正常的，每年夏天提出的決算報告，對行政機關重要缺失都提出非常具體的要求，甚至讓“監察院長”陳菊要求“審計部”注意發言。二、“立法院”行使職權時，向“審計部”具體檢舉，也都會進行公正客觀的調查，包括去年勞動基金不法濫用等。基於上述2點理由，民眾黨團一致決議，8位審計委員都投下同意票。