菱傳媒涉黃國昌狗仔案　大股東宣布停止運作

《菱傳媒》員工30日一早就接到社方通知，要求全體員今天下午返社開會。（圖／菱傳媒官網） 中評社台北9月30日電／台灣民眾黨主席黃國昌遭控偷拍政敵醜聞持續延燒，媒體《菱傳媒》捲入其中引發經營危機。《菱傳媒》30日傳出遭新接手的大股東台鋼集團認為影響到母集團形象，決定要結束經營，即日起不再發稿，停止運作。



台鋼集團被指與民進黨新潮流系關係密切，民進黨前“立委”趙天麟卸任“立委”職務後出任台鋼集團旗下子公司榮剛公司獨立董事。曾任高雄市政府新聞局長的資深媒體人王淺秋曾揭露，榮剛在2024大選後入主網路媒體《菱傳媒》，也入主歷史悠久的深綠網媒《民報》；而且陳其邁高雄智庫召集人陳以亨、前高雄市議員陳政聞同時在《菱傳媒》及《民報》擔任董事。



《菱傳媒》2021年11月22日創辦上線，原始大股東是前新竹物流營運長。2023年10月由台鋼接手經營，社長則都是由陳申青擔任。



根據《鏡週刊》報導，《菱傳媒》捲入黃國昌狗仔風波，更遭指發給中央社司法線記者謝幸恩特約記者證。新接手的大股東台鋼集團請《菱傳媒》社長陳申青29日南下說明，討論過後決定讓《菱傳媒》結束經營，並當場告訴陳申青即日起不再發稿，停止運作。



陳申青27日發布聲明，聲稱創刊初期，確實有接受揭弊組織素材，但絕非總舵手，雙方是獨立作業。而2021年短暫發過2張特約記者名片，給揭弊組織成員，陳申青強調2021年到2022年期間，自己曾負責聯繫揭弊組織新聞題材，但並非政治攻防。



陳申青時表示，菱傳媒向來有接受外稿，消息來源也多元，但每篇文章，都必須經過嚴格的新聞作業求證、審查，才會發表，不會完全採用。2021年創刊初期，按媒體慣例，也曾短暫發2張特約記者名片，給同是記者出身的揭弊組織成員；且非菱傳媒正式編制員工的特約記者，也不只兩位。

