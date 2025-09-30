李鴻源挺鄭麗文　要協助把國民黨精神找回來　

李鴻源表態支持國民黨主席候選人鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月30日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席候選人鄭麗文今日上午前往台大嚴慶齡工業研究中心拜會前“內政部長”李鴻源，李當場表態願意協助，讓鄭有機會當選黨主席，並且把國民黨的精神找回來。



李鴻源強調，台灣這一年來非常動盪，由於藍綠惡鬥，幾乎空轉，從今天開始不衹有執政黨的挑戰，也是反對黨的挑戰，他期盼新的黨主席協助國民黨執政縣市做出政績與亮點，找回民眾的希望，國民黨要先做好稱職的反對黨，才有機會重返執政。



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等人。



鄭麗文今天上午拜會近來因為花蓮災情聲量非常高的李鴻源，李也表態願意支持鄭。



鄭麗文指出，參選國民黨主席，除了兩岸和平問題外，她最重視零碳家園與永續發展議題，這也是“國安”層次的問題，李鴻源是台灣在這方面領域最重要的專家，這次花蓮風災反映出政府體系對於重大極端氣候災害，在法令與政策各方面的準備不足，因此她要請益李鴻源未來在永續發展、國土規劃如何復育、永續規劃，這也是國民黨未來應該負起的責任，“立法院”也應該進行相關修法。

