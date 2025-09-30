傅崐萁感謝志工災區清淤　親自鏟泥表達誠意

國民黨團總召傅崐萁表示，29日下午遇到志工直接喊話，“傅總召，別光站著，也要幫忙鏟啊！”當場就拿起鏟子。（照片：傅崐萁臉書） 中評社花蓮9月30日電／花蓮光復鄉近日因馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，許多志工進入災區協助清理。中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁29日在臉書發文表示，29日下午到災區關心災情時，遇到志工直接喊話，“傅總召，別光站著，也要幫忙鏟啊！”當場就拿起鏟子，試了幾鏟可能不及格，但誠意滿滿，也謝謝這些年輕又有愛心的鏟子超人。



傅崐萁說，29日下午在佛祖街沿街詢問各受災戶，有什麼需求他來幫忙聯繫！遇到一群可愛的年輕朋友，分別來自台北、新北、桃園，高雄，屏東！LINE群組一吆喝，數十人說來就來，他們俐落迅速地消滅幾十公分高的淤泥，“傅總召，別光站著，你也要幫忙鏟啊”，輸人不輸陣，他雖然今天已在外奔走近7－8個小時，肌力不夠但面子不能輸，當場就拿起鏟子，試了幾鏟可能不及格，但誠意滿滿，也謝謝這些年輕又有愛心的鏟子超人。



傅崐萁表示，整個救災過程有太多需要檢討的地方，昨天馬太鞍溪橋和堤防合龍，短暫河水溢流，水利署未先通報，造成民眾一場虛驚，必須再三抱歉再抱歉。救援行動加上慈濟共六區，依地形地貌分配人力及重機械，救災難度超高於預期。許多載滿物資及壯丁的車輛被卡在路上，很抱歉交通壅塞讓善心無法及時送達，接下來我們會排除萬難不讓愛心又延遲。



傅崐萁說，鏟子、雨鞋、水桶、手套，一應俱全，但目前缺床墊及卡式爐，因為住在一樓的災民家裹煮飯的爐子與睡覺的床都被冲走了！



傅崐萁最後表示，而接下來的上班日，有空的人希望一起來幫忙！“台灣最美的風景是人”，一直沒變過，全世界都知道，花蓮人更知道！感謝您！