黃國昌四點說明：鏡傳媒才是最大狗仔集團

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月30日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌涉狗仔跟拍政敵事件，黃國昌30日提出四點說明，並強調吹哨者保護協會不搞狗仔行為，與鏡傳媒集團養的狗仔揭人隱私行為不同，鏡傳媒才是全台最大的狗仔集團。他也批評，鏡傳媒集團稱凱斯國際是他姻親所設，還涉及港資，請問是哪個姻親？越來越像科幻小說，這麼會天馬行空寫故事，荒謬到爆。



黃國昌說，他過去與民報、菱傳媒確實有合作案子，但在追天道盟大哥鐵霸曾盈富的太太押人到時任台北市議員梁文傑的服務處簽本票時，當時梁的地方服務處主任也因暴力討債在追查中，最後民報受到壓力，把梁文傑與服務處主任合照的照片卸下，他非常不高興，從此以後就中斷與民報的合作，與吹哨者保護協會合作的媒體滿多的，針對不同個案，若有媒體表達有興趣，我們就會合作。



民進黨籍“立委”王義川近日爆料去年6月遭人跟拍案，並緊咬質疑是黃國昌指揮的“狗仔團”跟拍綠營政治人物。雖然，黃國昌近日回應均強調，王義川一天到晚含沙射影講一些秀下限的蠢話。但隨即又有親綠媒體鏡傳媒集團的“鏡報”挖出黃國昌自2021年成立“台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會”後，指揮狗仔跟拍綠營政治人物等情事。

