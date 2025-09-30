談美牛？綠委透露下午會與美方簽農貿意向書

民進黨團幹事長鍾佳濱接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月30日電（記者 張穎齊）美國“農業部”貿易及對外農業事務次長盧克.林德柏格（Luke J. Lindberg）29日至10月1日訪問台灣，聚焦是否談論美牛輸台議題。民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱30日證實，下午將與美方會面簽意向書，深化台美農業合作貿易關係。



美國在台協會AIT表示，林德柏格訪台期間將參與美國農業企業貿易代表團相關活動，與美國肉類出口協會（U.S. Meat Export Federation）及台灣肉品產業領袖會晤，並主持一場與美國農業界代表對談的圓桌會議；林德柏格也將出席由AIT與美國穀物暨生質產品協會（U.S. Grains and BioProducts Council）共同舉辦的論壇。



“立法院”30日進行院會，民進黨團上午舉行黨團大會。會後鍾佳濱接受媒體聯訪時指出，台美農業往來密切，台灣過去長期採購美方農產品，而美方也持續爭取在台輸出。他透露，今日下午在AIT陪同下，美國酪農生產委員會、牛乳出口委員會將與台灣業者簽署意向書，深化合作關係。



鍾佳濱強調，台美農業具高度互補性，台灣部分農產品有機會打入美國市場，美國相關原料亦能進口台灣。他還提到，不論在農業、生產或工業原料供應上，雙方都有合作空間，台美農業交流應在更寬闊的基礎上推動，形成雙贏局面。