狗仔爭議延燒　綠委圍攻黃國昌

綠委王義川。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月30日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席黃國昌涉狗仔跟拍政敵事件，遭質疑自2022年起指揮特定媒體或人士，長期跟監綠營政治人物。民進黨籍“立委”王義川、吳思瑤、林楚茵30日輪番痛批，要求黃國昌必須誠實交代，已涉及民主政治的嚴重危機。



黃國昌30日提出4點說明，並強調吹哨者保護協會不搞狗仔行為，與《鏡傳媒》集團養的狗仔揭人隱私的行為不同，鏡傳媒才是全台最大的狗仔集團。他也批評，鏡傳媒集團稱凱斯國際是他姻親所設，還涉及港資，請問是哪個姻親？越來越像科幻小說，這麼會天馬行空寫故事，荒謬到爆。



王義川、吳思瑤、林楚茵30日在“立法院”會前受訪。王義川提出5大問題，要求黃國昌清楚回答，1、所有綠營政治人物的跟拍案是否與他無關；2、涉案4名狗仔是否完全不認識，且未曾討論案情；3、與凱思國際及負責人是否不熟識；4、有無與媒體合作蒐證政敵；5、前民眾黨主席柯文哲遭跟拍的影像是否全是媒體公開後才知情。



王義川稱，若黃國昌對任何一題有所隱匿或說謊，就應退出政壇，黃國昌透過民眾黨發言人吳怡萱承認反蒐證，已坐實政治人物與媒體合作的事實，這絕非單純新聞採訪，而是嚴重的政治醜聞。

