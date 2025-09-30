陳昭姿：民進黨追殺完柯文哲　下一個黃國昌

民眾黨委員陳昭姿。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月30日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌涉狗仔跟拍綠營政治人物事件，台灣民眾黨籍“立委”張啟楷、陳昭姿30日均力挺黃，陳更說，前民眾黨主席柯文哲交保後，很多人就提醒，民眾黨下一個要被追殺的政治明星就是黃國昌，果不其然，因民眾黨已成民進黨最害怕的政黨。



民進黨籍“立委”王義川近日爆料去年6月遭人跟拍案，並緊咬質疑是黃國昌指揮的“狗仔團”跟拍綠營政治人物。雖然，黃國昌近日回應均強調，王義川一天到晚含沙射影講一些秀下限的蠢話。但隨即又有親綠媒體鏡傳媒集團的“鏡報”挖出黃國昌自2021年成立“台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會”後，指揮狗仔跟拍綠營政治人物等情事。



台灣民眾黨“立法院”黨團30日上午召開“台灣民眾黨“立院”黨團審計長投票意向說明”記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、“立委”黃珊珊、陳昭姿、麥玉珍、林憶君出席。



陳昭姿表示，為什麼黃國昌要被民進黨政治追殺呢？因為民眾黨是民進黨未來執政的最大障礙，2024大選中，民進黨少掉了政黨票250萬票，流到民眾黨，賴清德少掉的選票也流向柯文哲，未來2026、2028民進黨的最大障礙，大家公認就是民眾黨。



陳昭姿說，很多親綠媒體，從民進黨8年執政到近期所得到的各種利益，因此想輸誠、想表忠，或想揣摩上意，就成了大家預料中的打完柯文哲、接著打黃國昌。民眾黨在各項民調上，好感度在增加、黨員在增加、凝聚力在增加，因此民眾黨成為民進黨最害怕的政黨。

