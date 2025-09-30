基隆罷免連署不實　藍軍兩人各判1年10月

前基隆市民政處長張淵翔。（中評社 資料照) 中評社基隆9月30日電／今年民團發動大罷免，基隆藍營為了反制，也推動連署罷免綠營議員，卻遭檢方查出藍營除了有偽造文書的幽靈連署外，基市府前民政處長張淵翔還登入戶政系統核對連署名單，因此羈押張淵翔及前國民黨基隆市黨部主委吳國勝在內多人並起訴。基隆地院審理後，今日宣判，認定7人分別涉犯偽造文書、選罷法、個資法等罪，針對張淵翔、吳國勝均處1年10月，7人均宣告緩刑，分別應支付公庫50至20萬元。全案可上訴。



藍營為反制罷免“立委”林沛祥，推動罷免民進黨仁愛區議員鄭文婷、安樂區議員張之豪，但遭爆出有偽造連署情形，被罷免議員也向基隆地檢署舉發。



基檢調查後，發現除了有偽造連署違反選罷法問題，還查出當時擔任民政處長的張淵翔竟利用公務之便，協助藍營罷免方登入戶帳系統核對民眾個資來幫助連署，並羈押多人，於今年7月11日偵查終結，以涉犯刑法偽造文書及個資法等罪起訴7名被告。



基隆地院表示，7名被告分別為張淵翔、吳國勝、國民黨仁愛區兼安樂區主任張金發、罷免張之豪案領銜人游正義、罷鄭文婷案領銜人紀文荃、中正戶政所主任江鑒育及林姓課員。其中前5名都涉犯刑法行使偽造私文書、個資法非公務機關非法利用個人資料罪、選罷法利用他人個人資料偽造提議罪；江鑒育及林姓課員則涉犯非公務機關非法利用個人資料罪。



基隆地院指出，罷免張之豪和鄭文婷案因為名冊不符規定遭基隆市選委會剔除，導致未過門檻，吳國勝、張淵翔、張金發、游正義、紀文荃商討後，由張淵翔在“勝之群組”內張貼訊息，提醒張金發、游正義應如何正確重謄提議人名冊及交付該2選區一定數量之提議人名冊資料。