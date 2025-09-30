新竹市購物節買氣夯　雲林農特產搶進擺攤

新竹市第二屆購物節活動30日起跑。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月30日電（記者 盧誠輝）新竹市第二屆購物節活動30日起跑，由於去年首屆舉辦就創下總消費金額新台幣54億元的好成績，因此今年也特別吸引雲林縣府來共襄盛舉，希望借助新竹市驚人的消費能力，能刺激雲林縣各項農特產品的買氣。



新竹市第二屆購物節活動30日舉辦宣傳記者會，包括台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠、中國國民黨籍雲林縣副縣長謝淑亞、多位新竹市政府和雲林縣政府各局處首長都到場出席。



邱臣遠表示，去年購物節成果相當亮眼，總登錄發票數突破300萬張，總消費金額更達54億元。第二屆的新竹市購物節，可望再成長，市府除規畫限量滿額贈禮、市場專屬抵用券以及免開立統一發票特約店家消費抽獎等多重優惠外，也搭配竹風好市集、國際風箏節、萬聖節等大型活動，為各通路在地商家推廣行銷，促進消費動能。



邱臣遠指出，今年之所以會吸引雲林縣政府也前來共襄盛舉，主因是他有一次遇到國民黨籍雲林縣長張麗善，和她聊起首屆新竹購物節的傲人成績，吸引張麗善的興趣，希望雲林縣的各項農特產也能在今年的新竹市購物節前來擺攤，借助新竹市的驚人消費力來刺激買氣。



新竹市產發處表示，2025新竹市購物節活動期間為10月1日至12月25止，消費登錄截止日為12月31日。民眾消費金額只要滿2000元，即可兌換超值又優惠的限量滿額禮，更規劃有包括汽車、機車、機票、iPhone手機及購物金等多種大獎，等著眾多幸運的消費者抽獎帶回家。