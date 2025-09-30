高雄大樹遭傾倒廢棄物　前檢察官涉案遭聲押

高雄市大樹區統嶺段山坡地遭不法集團傾倒營建廢土，驚爆前高雄地檢署檢察官陳正達涉案。（照片：橋頭地檢署提供提供） 中評社高雄9月30日電／高雄市大樹區統嶺段山坡地遭不法集團傾倒營建廢土，橋頭地檢署持續追查幕後核心，驚爆前高雄地檢署檢察官陳正達涉案，檢方29日指揮警方執行搜索，當場查扣現金新台幣1435萬元，並拘提陳正達及黃文宏到案，訊後依涉犯《廢棄物清理法》等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。



根據《中時新聞網》報導，橋頭地檢署表示，該案起於今年9月11日，檢方會同環境管理署及高雄市政府環保局前往大樹區統嶺段603地號山坡地履勘，發現約0.2公頃土地遭傾倒營建混合廢棄物，隨後專案小組於9月18日跨縣市搜索，查扣重型曳引砂石車9台，並拘提傳喚楊平安等16人到庭，其中3人經法院裁准羈押禁見。



檢方持續溯源偵辦，9月29日再度行動，除查扣鉅款外，更揭露曾任檢察官的陳正達涉入其中，震驚司法界。



橋頭地檢署檢察長張春暉強調，集團性環保犯罪嚴重破壞環境，地檢署已依《組織犯罪條例》重罪偵辦，近期已在和山光電、大樹統嶺段、美濃等案羈押10人，並扣押重型開挖機具及砂石車，展現守護環境決心，他強調，檢方將持續掃蕩不法，為下一代保留乾淨土地。