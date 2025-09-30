卓榮泰：談判團隊正在美進行最後關鍵談話

“行政院長”卓榮泰。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月30日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰30日表示，關稅談判團隊“正在”美國進行最後階段關鍵性的談話，爭取對台灣、對產業最有利的最終結果，但尚在積極的努力當中。



美台關稅談判10月可能會有結果，但美國商務部長盧特尼克（Lutnick）日前拋出晶片製造台美“五五分”構想，引起台灣社會議論。台灣民眾黨主席黃國昌呼籲，千萬不要簽下一起“喪權辱國”且犧牲台灣長久發展利益的協議。



“行政院長”卓榮泰30日赴“立法院”進行施政報告並備詢。



卓榮泰表示，今年4月初美國出新的關貿政策後，全球進入後關稅時代秩序重新調整的時代，我們也不例外。雖然台灣有堅韌且非常優良的經濟體系，預估今年台灣的經濟成長率仍高達4.45%，台灣的GDP會達到新台幣27兆元，這是我們的優勢跟品質，但我們仍要快速去調適後關稅時代對產業的所有適應能力。



卓榮泰說，談判團隊“正在”美國進行最後階段關鍵性的談話，我們希望秉持過去所說的維護“國家利益”、維護產業利益、維護民眾健康、維護糧食安全四大原則，爭取對台灣、對產業最有利的最終結果，但尚在積極的努力當中。



卓榮泰指出，關稅的衝擊，我們已提出對產業支持的各項方案，從支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性四方向，也已在韌性條例及接下來的韌性特別預算中，請“立法院”快速全力的支持。我們希望真正能夠達到立足台灣、布局全球、行銷全世界的經濟“日不落國”的想法。