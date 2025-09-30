蘇進強：中國人認同是兩岸出路　綠缺乏自信

中華文化總會前秘書長、前台灣團結聯盟黨主席蘇進強。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月30日電（記者 張穎齊）針對兩岸關係，中華文化總會前秘書長、前台灣團結聯盟黨主席蘇進強30日在節目受訪表示，兩岸關係應該從“中國人”認同切入，這是為兩岸關係找到出路的解套關鍵。然而民進黨長期缺乏文化底蘊與自信，反而刻意汙名化“中國人”概念，使台灣陷於內部撕裂與無謂的對抗。



蘇進強30日接受中國國民黨籍前“立委”陳學聖、新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇的“志聖鮮思” 節目訪問。



蘇進強表示，以前喊“中國人”是理直氣壯，現在卻被汙名化，這是很奇怪的事情。他過去在台聯，與本土派的中國國民黨籍前“立法院長”王金平交好，也與外省藍營朋友交好，彼此也都沒什麼隔閡，因他文學人的特質，會用同理心看待對方，此外他也跟軍方保持良好關係。



蘇進強說，台聯過去常被說是“台獨黨”，但他當秘書長、黨主席的時候，原本是想要建構政團，讓政局穩定，振興經濟，鞏固民主，壯大台灣，這才是核心目標。



他提到，後來陳水扁推薦他去中華文化總會，會內本土、外省人士都有，而已故前資政、作家柏楊就是諮議委員。其實陳水扁並不是不認同中華文化，因他當文總秘書長的時候，陳水扁對他也是充分授權。2000年政黨輪替，陳水扁在5月19日時還特別見他與柏楊。柏楊對陳水扁說，“台獨”立場是會被打壓，這種政治抱負應該要放棄，而陳水扁也向柏楊說會好好做事。因此陳水扁曾提出過想與時任大陸領導人江澤民在小金門喝茶，這就是當時兩岸的想像。



他說，他不能說自己一路走來始終如一，但他對“中國人、中華文化”的認同是他的DNA，雖他是本省人，但在台聯當主席時，軍方很多朋友曾對他有懷疑，可是當時台聯13位“立委”都主張不能刪“退輔會”一毛預算，那時時任“國防部長”高華柱還親自來道謝。



“中國人、中華文化這個概念，本來就是台灣的強項，可惜民進黨卻去汙名化！”蘇進強強調，他與大陸中、高、低層都交流過，對岸人士甚至跟他說中華文化在台灣才是全世界最頂尖的堡壘，如今民進黨卻缺乏文化底蘊與自信，台灣整個亂成一團。當軍人要保衛國家時，請問民進黨是在幹什麼？



蘇進強說，蔣經國、李登輝時期都強調“富而好禮”，講“王道文化”，李登輝更提出“文化新中原”，不是去中國化，而是平衡，沒有要切割中國，因為文化才是最穩定的基石。台灣若要穩定發展，不能陷於“去中國化”的內耗，而應該自信地承認“中國人”與“中華文化”的價值，唯有如此，才能在兩岸關係中找到真正的出路。



何志勇問及蘇進強，如何看前台灣民眾黨主席柯文哲的案子？蘇進強說，老實說過去他對柯文哲的印象並不好，覺得柯白目，但看看現在的司法，若有問題，檢調應一槍斃命，可是後來仔細看，柯文哲的案子很清楚，沒有接受賄賂，檢調卻故意把不同法律概念混在一起，硬要辦，這不公平。



蘇進強也提到，《鏡週刊》鏡檢這樣操作，要知道公道自在人心，柯文哲雖然個性直，但柯有理想，如果民眾黨、柯文哲能穩定族群、融合內部，那兩岸才可能和平，否則像現在執政，台灣內部不和，談什麼兩岸和平？而他認為柯現在某種程度有點像“台灣的曼德拉（反種族隔離的已故南非總統）”。