蘇進強：民進黨受制於美國最終兩頭空

中華文化總會前秘書長、前台灣團結聯盟黨主席蘇進強接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月1日電（記者 張穎齊）美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日在專訪中喊話，將推動美國自主生產先進半導體，目標任內提升自製率至40%，並希望未來台美先進晶片產能“五五分”。中華文化總會前秘書長、前台灣團結聯盟黨主席蘇進強接受中評社訪問表示，民進黨政府正把台積電當成與美國交易的籌碼，恐使台灣完全受制於美國，最終兩頭空。



美國商務部長盧特尼克在28日接受媒體專訪時預告，很快就會與台灣達成關稅貿易協議；而“在中國威脅攻打台灣的狀況下”，他會在任內確保4成晶片製造回流至美國，最終目標是美國與台灣各製造5成美國所需晶片，也就是美台生產各半。



蘇進強指出，台灣不能讓美國予取予求，否則台積電“護國神山”地位將被削弱甚至消失，台積電如今被民進黨政府操作為與美國談判的工具，只是為了政黨利益與拉攏美國，並非真正為台灣長遠發展著想。



蘇進強，出生於雲林，三軍大學戰略研究班畢業，歷任台灣團結聯盟黨主席、南華大學和平與戰略研究中心主任暨非營利組織研究所教授、《台灣新聞報》及《台灣時報》社長兼總主筆、“國安會”諮詢委員、中華文化復興總會秘書長、金馬台澎兩岸交流協會長、兩岸和平文化藝術聯盟副主席、中華教育文化經貿促進總會榮譽總會長等。



蘇進強說，美國是否真的會因台積電而保障台灣安全，仍有待觀察，但美國哪有那麼簡單？整個地緣戰略，不會因為台積電就在所不惜保護台灣。



蘇進強向中評社說，台灣在聯合國沒有地位，若被當成附屬工具，將喪失自主角色，因此他認為民進黨必須站穩台灣主體地位，不是反對科技交流，而是不能把台灣整個賣掉。這事關重大，不應由少數談判小組、執政者私下操作，應讓朝野政黨、民間科技及工商產業全面瞭解，避免骨牌效應衝擊台灣未來。

