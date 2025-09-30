】 【打 印】 
顧立雄：潛艦海鯤號進度落後11月交艦有挑戰
http://www.CRNTT.com   2025-09-30 17:08:34


台“防長”顧立雄。（中評社　張嘉文攝）
　　中評社台北9月30日電（記者　張嘉文）台灣潛艦自造前召集人黃曙光日前請辭台“國安會”諮委，外界關切潛艦自造的原型艦“海鯤號”能否依照合約在11月底前交艦給海軍。對此，台“國防部長”顧立雄今天下午受訪時表示，他對潛艦原型艦能夠完成建造還是有信心，不過潛航的前置準備跟測試，現在進度確實有些落後，所以要在11月以前完成交艦確實還蠻有挑戰性。

　　“行政院長”卓榮泰今天下午率領“內閣”官員前往“立法院”進行施政報告並備質詢，顧立雄接受媒體訪問時做出以上表示。

　　顧立雄說，首先要感謝黃曙光長期以來對潛艦自造所付出的心血跟努力，在這方面黃真的是付出很多，但是海軍就潛艦的專案管理跟建造，一開始從設計的階段就已經開始在負責，所以接下來當然還是持續由海軍負責相關的專案管理跟建造。

　　顧立雄強調，他對潛艦原型艦能夠完成建造還是有信心，不過就潛艦所需要的潛航的前置準備跟測試，現在進度確實有些落後，所以要在11月以前完成交艦確實還蠻有挑戰性。

　　媒體追問，因為合約說11月沒有交艦就會開罰，所以會開罰台船嗎？

　　顧立雄說，“我們就一切按照合約來執行”，現在最主要的工作，就是加速來完成潛航所需要的相關的準備跟測試工作，確保安全無虞才會進入下一階段。 


