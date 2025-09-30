卓榮泰：鄭麗君率談判團隊與美磋商　明返台

“行政院長”卓榮泰接受質詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月30日電（記者 張嘉文）台灣暫行對等關稅稅率20%上路近2個月，美國商務部長盧特尼克昨天重申將與台灣達成貿易協議。“行政院長”卓榮泰今天在“立法院”表示，副院長鄭麗君長期以來率領談判團隊，和美方進行直接溝通已經好幾次，現在也在進行最關鍵的實體性磋商，預計明天（10月1日）會回台。



卓榮泰今天下午率領“內閣”官員赴“立法院”進行施政報告並備質詢，傳出鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮日前悄悄赴美展開第五輪實體磋商，鄭及楊也未隨同前往“立法院”備詢，雙雙因公請假。



民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱質詢時表示，有注意到鄭麗君今天請假未列席，到哪去了？卓榮泰本回應，明天就會看到她了。



鍾佳濱追問，方便透露鄭麗君在執行什麼重要任務嗎？卓榮泰回說，也可以算是一個任務，長期以來，鄭麗君率領“行政院”的談判團隊，跟美方進行直接溝通，已經好幾次，現在也正在進行最關鍵的實體性磋商。但鍾佳濱並未繼續追問目前談判進度為何，而轉問另外的議題。



卓榮泰也在施政報告中提到關稅議題，美國實施新關稅，恐對台灣出口、產值造成影響，惟台灣新興科技產品市場需求強勁，預估2025年全年經濟成長率上調至4.45%，GDP規模突破27兆元，展現台灣經濟的穩健與韌性。



卓榮泰說，自今年4月美國對各國啟動對等關稅，台灣積極與美方進行談判，目前尚未完成總結會議，仍持續磋商中。台灣秉持“維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全”等四原則，尋求更好、更合理的對等關稅稅率，並爭取232條款關稅優惠待遇，以維護產業競爭力。