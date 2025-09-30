羅智強秀賴清德勘災很白目　卓榮泰尷尬笑

“行政院長”卓榮泰。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月30日電（記者 張嘉文）強颱樺加沙造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，已造成18人死亡，賴清德日前到花蓮勘災，但與救災軍人擊掌、對受災男童說“你的臉怎麼黑黑的？”，相關影片在網路瘋傳。中國國民黨“立法院”黨團書記長羅智強今天質詢“行政院長”卓榮泰時，秀出賴相關言行的照片痛批白目，讓卓一度尷尬不知如何回答，只能微笑。



羅智強甚至一度批評賴清德就如晉惠帝般不知民間疾苦，讓卓榮泰連忙緩頰說，全台上下都很辛苦救災，希望不要有這麼多批評，如果和賴開過救災會議，相信就不會這樣形容他。



卓榮泰今天下午率領“內閣”官員前往“立法院”進行施政報告並備質詢。



羅智強代表國民黨團進行政黨質詢，他說，政治人物到災區，應該是鼓勵災民、撫慰人心，而不是出現失言，他質疑卓榮泰，如果看到孩童滿臉污泥，會不會也像賴清德一樣說“臉怎麼這麼黑”？如果看到災區婦女，會不會直接評論她們丈夫身體狀況？如果面對救災人員，會不會不是莊重握手致謝，而是輕率地擊掌“Give me five”？



羅智強指出，一般政治人物遇到災民和救災人員，會選擇緊握雙手，表達感動與感謝，而不是擔心手髒、避而不握。他批評，賴清德的舉止已讓災民心生不滿，社會輿論也有強烈反彈，“這樣的做法不覺得很白目嗎？”



卓榮泰對此表示，不應該從一整天的救災過程中，斷章取義拿一句話來放大批評，“這個大可不必”。他強調，賴清德做得比所有人都多，不應只憑片段影像就加以定論。



羅智強接著說，賴清德白目的話比卓榮泰太多了，是否“白目”應由台灣人民來判斷。他也舉日前的南部風災為例，批評賴清德曾要“災民自己爬屋頂”、“災民手機沒訊號卻反嗆說綠委郭國文有訊號”等，都讓人歷歷在目，賴清德這樣的表現和“何不食肉糜”的晉惠帝沒兩樣。



卓榮泰則緩頰說，現階段應該專注在救災與重建社會信任，而不是陷於無謂的口水批評。

