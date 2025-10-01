楊應超：美要求晶片五五分是騙小孩伎倆

科克蘭資本董事長楊應超。（中評社資料照） 中評社台北10月1日電（記者 張嘉文）美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日受訪表達，台灣晶片製造要與美國“五五分”的說法，引發台灣社會疑慮。對此，科克蘭資本董事長楊應超向中評社分析表示，美方強調晶片製造五五分後，美國更可保護台灣，完全是“騙小孩的伎倆”，實際上對台灣極為不利，因為當台灣沒有了半導體優勢後，美國還會顧台灣的安危嗎？



他也認為，台灣不該單押美國一邊，應該在中美之間取得平衡，若自行把路封死，美國看準台灣無路可退，必然會施壓更甚。相反，若能改善與中國大陸的關係，降低戰爭風險，就不需一味仰賴美國保護，自然可減少在軍購與讓步上的壓力。



楊應超具美國普度大學電機工程碩士學位，曾任巴克萊銀行及花旗環球亞洲區董事總經理和亞太區科技首席分析師、瑞士信貸董事和首席科技硬體分析師、高盛證券科技分析師等。



楊應超現為科克蘭資本董事長、國民黨中評委、國民黨不分區“立法委員”被提名人，國民黨現有13席不分區“立委”，楊應超排序第18位。



美國商務部長盧特尼克近日接受美國新聞頻道NewsNation專訪時，拋出對台灣半導體產業極具壓力的“晶片五五分”構想，主張美國應將目前高度依賴台灣的晶片產能分攤一半回到美國，以降低“國安”風險。



楊應超接受中評社訪問時指出，美國的“晶片五五分”構想並非臨時起意，早在前任商務部長時期就已提出。這樣的想法或許符合美國國家安全考量，但對台灣卻極其不合理。



他強調，台積電赴美設廠自始就站不住腳，“從公司投資和成本角度來看完全說不過去”，所謂與美國“組隊打世界杯”的說法只是掩飾事實，根本是外行人的說法。