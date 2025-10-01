中評關注：張善政8度發文挺花蓮　愛鄉愛土

桃園市長張善政9月28日親赴花蓮縣光復鄉災區。（照片：張善政臉書） 中評社桃園10月1日電（記者 盧誠輝）花蓮縣光復鄉因受“樺加沙”颱風外圍環流帶來大雨影響，導致馬太鞍溪上游堰塞湖潰堤，造成慘重災情。中國國民黨籍桃園市長張善政至今已8度在臉書發文力挺花蓮，9月28日甚至親自搭火車低調趕赴災區，除慰勞桃園辛苦救災人員外，也討論該如何讓後續支援更到位，充分顯示張愛鄉愛土的一面。



張善政和花蓮的緣分可從2009年說起，張當時在花蓮縣壽豐鄉購入約1甲多的農地，準備作為退休養老用。張善政在2016年卸任“行政院長”後，也確實曾到花蓮長住一段時間，享受田園生活。雖然張善政在2022年重返政壇當選桃園市長，但始終心繫花蓮的他，每當花蓮有天災地變，總在第一時間跳出來發聲，這次當然也不例外。



張善政在9月23日馬太鞍溪上游堰塞湖潰堤後不久，便在臉書發文提到，桃園和花蓮一直有很深的連結。桃園是全台原住民人口第二多的城市，不少族人的親友仍居住在花蓮，他完成能感受到那份焦急與擔心，並強調“桃園和花蓮是一家人，我們會並肩作戰，陪花蓮一起挺過難關”。



隔天一早的9月24日上午，張善政再次發文透露，他住在花蓮好友的母親，被埋沒在家中床上往生，讓他相當不捨，也認為桃園必須再多做一些，並隨即宣布桃園市原民局為此次援助花蓮的專責單位，並立即展開包括成立專責窗口、協助尋找失聯人口與彙整救援物資、預先規劃救災募款前置作業等三大措施、強調務必不能遺漏任何一戶需要幫助的家庭。



同一天中午，張善政再次發文提到桃園救難隊的大型機具已經出發挺進花蓮協助清淤救災，並強調就算車程再遠也要去的決心。同一天傍晚，張善政又在臉書發文提到，由桃園市農業局組建的全台唯一智慧農耕團也已整裝待發，桃園會讓花蓮鄉親放心依靠，把慌亂的心穩定下來，儘快協助恢復原本的生活。

