沈政男：賴民調若難看　2028陳其邁或替換

《遠見雜誌》調查資料。（沈政男臉書） 中評社台北10月1日電／《遠見》30日公布政治人物好感度調查，中國國民黨籍台中市長盧秀燕最高，國民黨籍台北市長蔣萬安緊追，台灣民眾黨前主席柯文哲排名第四，民進黨籍賴清德則下滑至第五名。經常發文分析政情的精神科醫師沈政男強調，別漏了民進黨籍高雄市長陳其邁，若2028綠營民調難看，最可能替換賴的人選就是陳其邁。



《遠見》30日公布最新“台灣民心動向調查”，2025年台灣政治人物好感度排名中，8名政治人物打分數，盧秀燕以6.36分居冠，賴清德跌幅最大，民眾黨主席黃國昌則吊車尾。調查顯示，在經濟壓力與政治分裂下，民眾展現矛盾心態：既渴望穩定，又深感不滿。全民共識為經濟議題，罷免掛零效應更凸顯社會分裂。



沈政男在9月30日臉書發文中提到，《遠見雜誌》在四個月前做過類似調查，竟然現在又做了一次，用意何在？奇怪的是，這次加入了民進黨籍蔡英文，但她已經不是政治人物了。注意了，反而上次有納入陳其邁，這次卻沒有！題目是誰設計的？陳其邁，才是重點啊！證據就是上次排第二就是陳其邁，只輸給盧秀燕。



沈政男表示，2028“總統”選舉是這樣，民進黨的當然人選是賴清德，問題是，如果屆時民調難看，有可能輸掉，誰說不會重演2019的黨內初選事件，有人要出來挑戰現任者？那個最可能的人，就是陳其邁。也就是說，如果要“換賴”，當然就是陳其邁上去了。即使不是，賴清德之後的綠營接班人選也是非陳其邁莫屬了。



沈政男指出，陳其邁為什麼人氣這麼高？高雄市政受到肯定當然是最主要因素，但為什麼沒有盧秀燕高？因為他不敢對中央事務講太多話，畢竟當政的是民進黨，不像盧秀燕可以批評賴清德。但不管如何，他還是最值得關注的政治人物，下次不要再遺漏了。