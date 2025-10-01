盧秀燕與鄭麗文大啖牛肉麵　曝對她較特殊

台中市長盧秀燕（左）9月30日與國民黨主席候選人鄭麗文（右）大啖牛肉麵。（中評社） 中評社台北10月1日電／中國國民黨籍台中市長盧秀燕與國民黨主席候選人相繼吃播台中小吃，9月30日與鄭麗文一起大啖“可口牛肉麵”，盧秀燕以好姊妹稱呼鄭麗文，並透露自己對鄭較特殊，因為有幫忙夾菜。盧數度大讚鄭麗文戰鬥力十足，其人格特質就是“勇敢”，並再度獻上“祝福，加油！”



國民黨主席選舉10月18日投票，10月7日起展開政見說明會，中彰投區定10月7日下午在台中舉行，六名候選人說明參選理念，爭取黨員認同。繼日前與郝龍斌、羅智強品嚐台中小吃後，盧秀燕昨晚則與鄭麗文大啖牛肉麵。



綜合台媒報導，盧秀燕和鄭麗文見面，兩人大大擁抱，盧秀燕說，兩人本就是姊妹淘，“立院”同事多年，當年選台中市長時，鄭麗文義不容辭台中輔選，她說，女性從政不容易，鄭麗文努力且非常勇敢，伸張正義，戰鬥力十足，她也是祝福加油，還邊夾菜邊說，對妳比較特別，幫妳夾菜，透露好交情。



鄭麗文說，除了“立院”同事，當年她曾到台中艱困選區選舉過，台中充滿人情味，大家常覺得台灣政治充滿暴戾之氣，她要向盧市長學習溫暖關懷。和盧秀燕共吃牛肉麵，連聲說好吃，還說庶民小吃，就是台灣最美的風景。



盧秀燕表示，國民黨主席的參選人都很棒，身為黨員有責任選賢與能，好人才一定會出頭，她很有信心。