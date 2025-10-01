藍禮讓　白委劉書彬任教文委員會召委

教育及文化委員會召委由民眾黨委員劉書彬成、綠委陳秀寳擔任。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月1日電（記者 鄭羿菲）“立法院”新會期9月19日開議，今天舉行第11屆第4會期8個常設委員會召集委員選舉，而“藍白合”再次於“立法院”教育及文化委員會上演，藍營禮讓召委給白營，中國國民黨籍7席“立委”全數推舉台灣民眾黨籍“立委”劉書彬成為其中一席召委，而民進黨籍7席“立委”則推舉陳秀寳。



不過，過程中也出現一則小插曲，差點讓教文委員會召委“藍白合”破局，在簽署推舉書時，藍委羅廷瑋原也有意願爭取擔任召委一職，藍委柯志恩隨即召集藍委到另外的空間開會，過程中劉書彬也到場，並走到藍委開會的地方打招呼，隨即坐在座位上等待。之後藍委順利達成共識，推舉劉擔任召委，實現藍白合。



羅廷瑋受訪解釋道，本來他有意願，也很希望能夠有所發揮，畢竟也待了一整個年度，當然在黨團之間也討論到禮讓，兩邊都有密切的溝通，這部分就尊重。



由於民眾黨主席黃國昌意欲將黨內前主席柯文哲制定的“2年條款”執行到底，因此除劉書彬外的7席白委，在下一屆都將請辭，劉在2025年3月因前白委吳春城請辭而遞補擔任民眾黨不分區“立委”，劉也將成下個會期民眾黨團內最有應對民進黨議事攻防經驗的白委，如今成為教文委員會召委，也將添加議事運作經驗。



“立法院”教育及文化委員會的“立委”有民進黨籍的伍麗華、吳沛憶、林宜瑾、范雲、張雅琳、郭昱晴、陳秀寶，中國國民黨籍的林沛祥、柯志恩、萬美玲、葉元之、葛如鈞、謝龍介、羅廷瑋，及台灣民眾黨籍的劉書彬。



此前，藍白在“立法院”召委合作禮讓有過2次經驗，分別是第11屆第2會期禮讓“外交及國防委員會”召委給白委林憶君、第11屆第3會期禮讓交通委員會召委給白委林國成。