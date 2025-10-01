黃曙光突辭職　前艦長曝海鯤號問題恐更複雜

前海軍艦長黃征輝。（截自“全球大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北10月1日電／“國安會”諮詢委員、前“國防部長”黃曙光因家庭因素請辭，賴清德已批准。外界關注，他主導推動的首艘潛艦自造原型艦“海鯤號”能否如期於今年11月交付海軍。前海軍艦長黃征輝說，海鯤號雖已完成港內測試，但原本計劃9月完成海試、11月交船，如今卻已停在港裡超過20天沒有再度出海，顯示疑難尚未排除。



台“國防部長”顧立雄昨天表示，對潛艦完成建造有信心，但前置測試確實落後，“11月交船有挑戰性，我們會持續努力”。



黃征輝9月30日在中天節目《全球大爆卦》上表示，海鯤號的進度可能比官方對外宣稱的更複雜，呼籲外界保持警覺。他指出，全球大型研發案普遍前期90%至95%都順利，但最後5%最容易出問題，因為官員不敢承認困難，業者也擔心影響資金與計劃延續。



黃征輝指出，海鯤號雖已完成港內測試，但原本計劃9月完成海試、11月交船，如今卻已停在港裡超過20天沒有再度出海，顯示疑難尚未排除。他特別強調，“現在不要再說11月交艦”，因為船隻第三次回到乾塢整整維修61天，意味問題相當大。依照常理，若只是系統調整可靠碼頭解決，重返乾塢則代表結構或關鍵技術遇上難題。



他批評執政黨過去在潛艦自造議題上“政治宣傳過度”，卻未誠實面對風險。黃征輝說，民進黨常高喊“國防”自主”口號，但包括勇鷹教練機也曾出現大量故障單，顯示本土防務產業仍在摸索。他質疑，潛艦案背後龐大預算與合約利益，可能使政治力過度介入；若問題未解決就倉促交艦，後果難以承擔。

