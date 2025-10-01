賴柯信任度只差1%　陳淞山曝政治訊號

陳淞山。（中評社 資料照） 中評社台北10月1日電／《美麗島電子報》日前公布最新民調顯示，賴清德的信任度與執政滿意度開始止跌回升，民進黨好感度也上升2.4個百分點至35.5%，與中國國民黨、台灣民眾黨三分天下，政治版圖重回均衡。前陳水扁辦公室主任陳淞山9月30日在《美麗島電子報》發表評論指出，賴清德信任度40.7%，柯文哲39.7%，兩人幾乎打平，反映選民採取觀望態度，對民進黨與民眾黨好感度也呈現不分上下。



陳淞山指出，當政治環境重整，台灣民眾真正期盼的新政治價值為何，成為各黨不得忽視的課題。民意核心依然是朝野合作、務實拼經濟、縮小貧富差距、解決年輕人低薪與照顧弱勢。雖然這些訴求並非新鮮議題，但仍是人民最在乎的頭等大事。過去罷免過程中出現的撕裂、仇恨動員、側翼攻擊與網路操作已引起反感，“抗中保台”、“親美親共”等情緒化標籤更應適可而止，政治辯論亟需回歸理性，聚焦政策與溝通。



陳淞山強調，執政關鍵在於蒼生為念、苦民所苦。沒有人願意持續看到朝野惡鬥，也無法忽視國際環境的不確定性。美國可能以安全、關稅為名反覆向台灣索取利益，中國大陸則持續施加武力與經濟壓力。內部若再互相攻擊，等同削弱自立自強的本錢。當前最迫切的，是讓台灣團結起來，在美中夾縫中尋求安全與發展。



陳淞山說，從民調細部數據可看出幾個訊號，整體經濟正向評價回升3.8%，負向評價下降5%，賴清德信任與滿意度反彈，民進黨好感度漲幅最大，顯示社會仍願意再給執政團隊一次機會，希望政府檢討反省並回到穩定治理軌道。賴清德信任度40.7%，柯文哲39.7%，兩人幾乎打平，反映選民採取觀望態度，對民進黨與民眾黨好感度也呈現不分上下。