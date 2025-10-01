台美關稅第五輪磋商　台官方：還未有結果

鄭麗君。（中評社 資料照） 中評社台北10月1日電（記者 鄭羿菲）美台關稅談判緊鑼密鼓，“行政院副院長”鄭麗君日前赴美進行台美第五輪實體磋商，10月1日凌晨返台。“行政院”上午9點半發出新聞稿指出，後續待雙方就對等關稅、232條款相關優惠待遇及供應鏈合作達成完整共識之後，便會達成台美的貿易協議。



“行政院”強調，美國商務部長盧特尼克（Lutnick）日前受訪提及台美晶片“五五分”的構想，鄭麗君返台後特別澄清，這是美方的想法，台方談判團隊從來沒有做出“五五分”的承諾，這也跟現在台美雙方正磋商中的供應鏈合作投資方向不同，我們從未做出五五分的承諾，也不會去答應這樣的條件，我們絕對會審慎以對。



“行政院副院長”鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮日前率團赴美進行台美第五輪實體磋商，10月1日返抵台灣。



台美經貿工作小組表示，此行台方談判團隊和美國貿易代表署及商務部進行實體會議，對於爭取調降對等關稅稅率，且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，及爭取232條款關稅優惠待遇，均進行具體且深入的討論，也有一定的進展。



台美經貿工作小組說，至於台美供應鏈合作方案仍和商務部持續磋商中，且美方依232條款調查的品項也陸續增加，因此台方希望就232相關優惠待遇做更完整的討論。台方將秉持“國家利益”及產業利益持續與美方進行磋商，後續待雙方就對等關稅、232條款相關優惠待遇及供應鏈合作達成完整共識之後，便會進入總結會議，達成台美的貿易協議。



台美經貿工作小組指出，台灣出口美國超過七成屬於半導體及資通訊產品，屬於232條款的調查範圍，自台美談判以來，美方認為必須同時磋商對等關稅和232關稅併談，但截至7月底前，美方232半導體關稅政策仍在發展中，台美尚未能就供應鏈合作及232關稅形成共識，因此尚未達成貿易協議。在台美達成貿易協議前，台灣所適用的對等關稅為暫時性稅率20%再加上原MFN稅率，這段期間，政府盡全力以跨部會的支持措施來協助受衝擊的產業。



自8月7日美國對等關稅政策生效後，台美雙方談判持續進行，在三度視訊會議之後，台方談判團隊此次到美國華府進行第五輪實體磋商，和美國貿易代表Jamieson Greer及美國商務部長Howard Lutnick及其所屬團隊在華府進行面對面溝通，繼續針對等關稅、232條款議題和供應鏈合作進行討論。