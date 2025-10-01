海鯤號11月交艦　顧立雄：挑戰大

顧立雄9月30日下午到“立法院”列席施政總質詢。（中評社 資料照） 中評社台北10月1日電／潛艦自造前召集人黃曙光日前請辭“國安會”諮委，外界關切潛艦自造原型艦“海鯤號”能否依照合約在11月底前交艦給海軍。台“國防部長”顧立雄昨日在“立法院”首度坦承，11月要如期交艦“確實有挑戰性”。顧立雄強調，安全擺第一，不會為了趕工跳過測試與整備。



顧立雄表示，他要感謝黃曙光長期以來對潛艦自造付出的心血與努力，黃曙光真的付出很多，針對潛艦自造的專案管理跟建造，黃曙光從開始建設就已經負責。後續將由海軍負責相關的專案管理與建造，對於完成建造潛艦原型艦還是有信心。



顧立雄9月30日下午到“立法院”列席“行政院長”卓榮泰施政總質詢，並於會前接受媒體聯訪。媒體詢問，黃曙光請辭“國安會”諮委，現在傳出說就是因為認為潛艦安全性可能有顧慮，以及與海軍司令唐華意見相左，想問潛艦安全性真的無虞嗎？真的可以在11月如期交艦給海軍嗎？



顧立雄昨坦言，潛艦需要完成的前置準備與測試確實落後，11月交艦挑戰大。至於潛艦預算支用？顧立雄重申，相關預算在完成海上測試之前都不會動支。



媒體追問，因為合約說11月沒有交艦就會開罰，所以會開罰台船嗎？



顧立雄說，“我們就一切按照合約來執行”，現在最主要的工作，就是加速來完成潛航所需要的相關的準備跟測試工作，確保安全無虞才會進入下一階段。



由於潛艦自造推手黃曙光請辭“國安會”諮委，外界質疑與潛艦進度不如預期有關。黃曙光的妹妹、民眾黨“立委”黃珊珊昨日澄清“最近我們家裡的確有些事情，哥哥因為兩邊都有工作上的困難，認為不應該因家庭因素耽誤工作，請辭真的是基於家庭原因”。她強調，“國家”政策與軍方潛艦自造本來就是一棒接一棒，接下去當然會繼續進行，不會因為一個人受影響。