“立院”新會期召委選舉平順　綠8藍7白1

“國防”外交委員會由綠委王定宇和藍委馬文君擔任召委。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月1日電（記者 張嘉文）“立法院”新會期各常設委員會今天舉行召委選舉，依朝野在各委員會的人數分配，民進黨“立法院”黨團取得8席召委，國民黨團取得7席召委，禮讓1席教育及文化委員會召委給民眾黨“立委”劉書彬。



“立法院”有8個常設委員會，每個委員會設召委2人，每會期由委員會成員互選產生，因召委擁有該會期的排審法案權，過去都是兵家必爭之地。但特別的是，此次的召委選舉朝野有共識不進行表決大戰，8個常設委員會全數以推舉方式產生，少了火藥味，“立法院”氣氛一片祥和。



最終的召委名單包括：



經濟委員會召委：國民黨“立委”楊瓊瓔、民進黨“立委”陳亭妃



財政委員會召委：國民黨“立委”林思銘、民進黨“立委”李坤城



交通委員會召委：國民黨“立委”洪孟楷、民進黨“立委”李昆澤



教文委員會召委：民眾黨“立委”劉書彬、民進黨“立委”陳秀寳



內政委員會召委：國民黨“立委”黃建賓、民進黨“立委”王美惠



社會福利及衛生環境委員會召委：國民黨“立委”廖偉翔、民進黨“立委”劉建國



“外交及國防委員會”召委：國民黨“立委”馬文君、民進黨“立委”王定宇



司法及法制委員會召委：國民黨“立委”翁曉玲、民進黨“立委”莊瑞雄



另外，程序委員會召委為翁曉玲、民進黨“立委”沈發惠。



此次首次擔任司法委員會召委的翁曉玲受訪時表示，很開心接下重責大任，召委安排本來就是到最後由黨團協商，到最後一刻才會確定誰擔任召委。至於優先法案方面，退休公教人員年金停扣的法案會是國民黨團優先法案，也是由司委會排審，她會努力推動。