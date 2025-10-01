郭正亮曝國民黨魁內參民調　這2人火拼

郭正亮分析國民黨主席選舉。（截自“中天辣晚報”YouTube直播畫面) 中評社台北10月1日電／中國國民黨主席選舉10月18日投票，本次選舉共計有前“立委”鄭麗文、台北市前市長郝龍斌、“立委”羅智強、彰化縣前縣長卓伯源和前國代蔡志宏等6位候選人。對此，前“立委”郭正亮爆料，自己有看到一份國民黨所製作、但不能公開的民調，目前有兩位候選人相當接近，其中“有一個大戶黨員組織強，有一個網路民調超強”。



郭正亮9月30日在政論節目《中天辣晚報》表示，國民黨現在是在野黨，而且要面對有“超級大鬥雞”之稱的民進黨祕書長徐國勇，因為徐“擺明代表賴清德發言”、每天K國民黨，未來的國民黨主席必須要能與徐作戰，國民黨必須要展現戰鬥力，“我覺得這個也滿重要的”。



針對國民黨候選人的民調，郭正亮接著說，目前態勢已經很明朗、有兩位候選人相當接近，自己今天還看到一份國民黨所製作、不能公開的民調，“就一直是那兩位，有一個大戶黨員組織強，有一個網路民調超強”。



另外，9月26日一份民調由《中國時報》與《中時新聞網》委託艾普羅製作的民調顯示，在未加入任何政黨的成年民眾中，郝龍斌最受青睞，19.3%的受訪者希望他能當選國民黨主席，13.8%則挺鄭麗文、11.3%盼望羅智強勝出，此外，郝也被視為最能夠化解國內政黨對立與改善兩岸關係的候選人。