海鯤號未服役就退役？徐巧芯酸不行吧！

藍委徐巧芯。（中評社 資料照） 中評社台北10月1日電／台灣自造潛艦海鯤號原定11月交艦，但海測一再跳票惹議。海軍前顧問郭璽爆料稱，海鯤艦艙內進水，導致主機故障，還批台海軍司令唐華是罪魁禍首。中國國民黨籍“立委”徐巧芯9月30日在政論節目透露，海鯤號新台幣20億預算沒被凍結的一半至今一毛錢未動，彷彿沒這事。媒體人朱凱翔質疑，會不會海鯤號被搓掉，沒服役就退役了？



徐巧芯9月30日在政論節目《吃飽來打臉》表示，安全最重要，海鯤號的預算是百分之百都給，沒有苛扣任何一筆錢，但為什麼會對後續艦的預算，用這麼嚴苛的角度？其實也一點都不嚴苛，該監督就監督，就是因為涉及到的是人命！還要進行潛航測試，不是說做爛就算了，賠點錢而已。



主持人朱凱翔提到，有網友留言提醒，還不只潛航測試，驗證能不能作戰，最後還有一些“極限測試”，例如說要防爆，不然如果遇到深水炸彈？在測試這些的時候，黃曙光跟郭璽會不會上艦？有網友在聊天室留言表示，他已經去沈伯洋臉書點名請綠營“國防”大“立委”參與海鯤號潛航測試了。



徐巧芯指出，他們只是先簽約而已，一毛錢都沒動，也完全沒把解凍案送進來，彷彿這件事並沒有發生過。



朱凱翔質疑，會不會搓掉，海鯤號沒有服役就退役了？徐巧芯直酸：不行吧！大家很關心我們的潛艦自造，當初還有沒下水的下水典禮，大家還是要把它做好吧？



徐巧芯強調，她還是很堅持，要把第一艘的海鯤號做出來之後，再去想第二艘以後的事情。