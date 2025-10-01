美喊台美晶片五五分　綠委：沒承諾、勿臆測

綠委吳思瑤受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月1日電（記者 張穎齊）美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日拋出“台美晶片製造五五分”構想，主張美國與台灣各自承擔全球一半晶片生產。民進黨籍“立委”吳思瑤1日表示，與美方談判沒承諾此事，別太多臆測。民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱則說尊重“行政院副院長”鄭麗君的說明。



“行政院副院長”鄭麗君1日返台後特別澄清強調，這是美方的想法，台灣談判團隊從來沒有做出“55分”的承諾，這也跟現在台美雙方正磋商中的供應鏈合作投資方向不同，“我們從未做出五五分的承諾，也不會去答應這樣的條件，我們絕對會審慎以對”。



吳思瑤指出，她有注意到美國的說法，但據她瞭解，台灣在與美方談判時沒有承諾，不要有太多臆測，後續可以觀察供應鏈的量能，台灣持續發揮重要角色，重視非紅供應鏈。



鍾佳濱則表示，在與美國談判對等關稅稅率，期許降低、不疊加，讓台灣的半導體在美國啟動的232條款“國安”調查下能優惠適用，至於詳細內容，他期待鄭麗君的說明。



綠委林楚茵表示，台積電是有股東營運的公司，台積電有市場考量，在美國市場要怎麼經營，台積電會有相關營運計劃，也會去維護股東的最大利益。



賴清德昨日會晤美國農業部貿易及對外農業事務次長盧克‧林德柏格（Luke J. Lindberg）後，賴清德重申台灣業者規劃在未來4年採購近100億美元的美國農產品，包括黃豆、小麥、玉米及牛肉等。



鍾佳濱表示，國際之間的農貿互動是常態，台灣能採購黃小玉、畜牧需要優質飼料等，而台灣的鳳梨也是品質好、口感佳，他的家鄉屏東鳳梨就是能銷往美國，台灣農產銷往北美很有佳績，去年也賣了芭樂到加拿大。