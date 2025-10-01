季連成任花蓮救災總協調官　指揮層級提高　

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災，“行政院”9月30日宣布“行政院政務委員”季連成輪任“花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流“中央災害應變中心”前進協調所”總協調官。（照片：“行政院”提供） 中評社台北10月1日電／台灣災害應變中心前進協調所9月30日召開“馬太鞍溪堰塞湖花蓮前進協調所交接會議”，由“行政院”政委季連成輪任總協調官，顧問李孟諺輪任副總協調官。李孟諺感謝前任總協調官“經濟部次長”賴建信及相關部會同仁一周來的努力，期許透過“中央”地方攜手合作，讓花蓮鄉親早日恢復正常生活。



季連成為退役陸軍中將，曾任陸軍副司令、副參謀總長、陸軍八軍團指揮官、參謀本部訓練參謀次長、陸軍十軍團副指揮官、陸軍司令部副參謀長、陸軍教準部副指揮官等職。



媒體近日分析，過去幾天災區指揮系統紊亂，除“中央”與地方之爭外，位於災區的“中央前進協調所”由“經濟部次長”賴建信擔任總協調，與過往重大災害多由“政務委員”以上層級擔任總指揮的作法有落差。曾任重大災害指揮官的人士指出，指揮官最重要角色是協調各部會分工，面對“國防部”“好幾顆星星”的將軍，若非“政務委員”銜命協調，確有難度。



根據《中時新聞網》報導，季連成表示，前進協調所未來秉持“檢討今天、策劃明天”做好災後復原整合工作，並調整相關功能分組，也請各功能分組明確區隔既有成果與目前工作進度，確實掌握整體工作期程管考。季總協調官請“災情監控組”“內政部”消防署協助，與“交通部”氣象署保持密切聯繫，掌握後續鋒面與南部熱帶擾動情資，提供前進協調所支援決策參考；另請“復原重建組”“內政部”國土管理署將雨水下水道、家戶前後側溝與化糞池納入清理，確保家戶排水恢復。



季連成指示，請行政後勤組每日晚間確認次日便當與食物需求、配送責任與便當產能，對外宣導三條可運送物資行動路線領取資訊，包括：太巴塱教會（光復鄉南富村中正路二段90號）、阿陶莫文健站（光復鄉東富村東富路5號）、大華活動中心（光復鄉大華村光復路24號）沿街分送，並滾動校正供餐數據。



季連成也請“交通部”及“原民會”於光復車站志工分派站持續辦理志工交通與住宿登記與安排，優化人流與動線；另請“衛生福利部”持續派員進駐收容所與主要駐點，並掌握公部門及民間收容所清單，同時務必確保無健保卡就醫及處方箋機制運作執行；另請水電維生組優先改善供水壓力偏低之問題，並逐點加速停水地點整修，同時請“國防部”配合支援人力與機具協助作業，盼讓民眾生活儘速恢復正常。



包括副總協調官李孟諺、“經濟部”賴建信次長、“國防部”陸軍花東防衛指揮部賴政豐少將副指揮官、花蓮縣政府行政暨研考處陳建村處長等人均出席本次交接會議。