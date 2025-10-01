綠黨團群組對話外流　鍾佳濱：開誠布公討論

綠委鍾佳濱受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月1日電（記者 張穎齊）花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀成死傷，民進黨籍“立委”王定宇日前在民進黨“立法院”黨團群組內，建議“行政院釋出具殺傷力消息”，發文內容遭外流。民進黨團幹事長鍾佳濱1日表示，群組內秉持尊重，但大家不樂見外流，大家開誠布公討論，都會負起責任。



關於民進黨團群組對話外洩，“行政院長”卓榮泰昨日回答中國國民黨團書記長羅智強質詢時表示，“在有不同的前提底下，或許講出這樣的方式，在當時來看它是一個應對的方式，是為了自我的防衛”，社會不信任造成誤解、造成扭曲，必須要澄清。



鍾佳濱、綠委吳思瑤、范雲、林楚茵1日在“立院”受訪。鍾佳濱表示，萬事莫如救災急，黨團與行政團隊都希望儘快完成救災。



媒體追問，綠委陳亭妃昨日受訪說，一定要知道到底是誰外流，但是否要抓內鬼，目前不是時候，不是民進黨籍“立委”所公布的，群組內有81人，並非民進黨團，也不是黨內“立委”洩漏的，但之後一定會再追究，且媒體圈已知道是誰。



鍾佳濱表示，他不知道是哪位外流，但群組內秉持尊重，外流不是大家所樂見的，不只黨團，任何團體內部開誠布公自由討論，都會負有一定的責任。



吳思瑤表示，勞煩大家救災優先，要甩鍋，請國民黨適可而止，也別想著甩鍋到“農業部長”陳駿季身上，這是欠缺道德。另外針對國民黨籍台北市議員鍾沛君發言說哪個災民沒吃便當餓死？她認為國民黨沒同理心，不救災還傷害災民。



“立法院”8個委員會召委今日出爐，民進黨8席、國民黨7席、台灣民眾黨1席。鍾佳濱說，期待朝野新局，民進黨是找有經驗的召委，不耽誤審查。



針對民眾黨團總召黃國昌近日爆發疑似養狗仔案，鍾佳濱諷刺，羅智強剛剛才成立什麼“ 反綠色迫害人權行動聯盟成立記者會”，應該是在成立挺國昌偷拍聯盟，祝他們會運昌隆。



吳思瑤說，黃國昌跟騷、跟監，不只針對綠營，也曾經針對國民黨，藍白會有矛盾，黃國昌此人沒政治信任。



林楚茵痛批，黃國昌是加害人，還裝無辜，害《菱傳媒》關燈，黃國昌是黨、狗、媒勾串，黑手伸進媒體，禍害就是黃國昌，應下台，對於資金來源問A答B，去美國買賓士也不敢回，只敢說老婆高翔生氣。