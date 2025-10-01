台中兒少代表遭市府裁撤　批盧秀燕漠視兒權

台中兒少代表向台中市議員王立任、吳佩芸遞交陳情書。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月1日電（記者 方敬為）台中市第4屆兒少代表今天召開記者會向市議員陳情，代表身分無預警被取消，兒少代表控訴市府社會局片面更改制度，將代表頭銜調整為“兒少社區參與員”，未經同意就沒收兒少代表權利，痛批國民黨籍市長盧秀燕漠視兒少權。民進黨籍議員王立任質疑，是第三屆代表曾在兒權大會舉牌表達訴求，觸怒盧秀燕，市府才拿第四屆代表開刀。市府回應，本就有兩種兒少代表，並無取消權利一事。



台中市政府去年2月訂定第4屆兒少代表遴選計劃，透過自我推薦與各學校、政府部門與社福團體推薦，經兒少福利與權益保障促進委員會選出15到21名未滿18歲的青少年，權利義務包含參加兒少培力課程、以兒少代表身分出席兒權會並提案表決等，去年6月公布錄取名單，但在今年4月兒少代表參加培力課程時，忽然被告知頭銜調整為“兒少社區參與員”，引發爭議。



第3、4屆兒少代表康平皓、陳昱仁、蔡欣岑、陳函諄、黃芊睿、吳奕賢、黃俞翔、張紹丞等人1日召開記者會，痛批台中市政府不當裁撤兒少代表，懇請台中市議員幫忙！包括民進黨台中市議會黨團總召王立任、議員張家銨、黃守達、張芬郁、無黨籍議員吳佩芸等人出席聲援。



兒少代表控訴，市府社會局未經討論，就在今年1月將第4屆兒少代表遴選計劃修改為“兒少社區參與培力計劃”，取消出席兒權會與提案等權利，嚴重剝奪兒少參與權；兒少代表決定發起連署，要求立刻恢復第4屆兒少代表身分與所有權利。兒少代表並向議員遞交陳情書，希望議員能夠協助發聲。



王立任批評盧秀燕愧對“媽媽市長”的美名，在未經充分討論及符合程序正義的前提下，就片面取消掉第4屆兒少代表的身分，根本是就漠視兒少權利，他並質疑，是不是因為第3屆代表曾在兒權大會上舉牌向盧秀燕表達訴求，觸怒市長，所以社會局才會拿第4屆代表開刀？



社會局回應，根據兒少權法規定，代表兒少權會的兒少代表與遴選計劃的兒少代表不同，前者是由兒少委員會請各機關推薦徵選，僅有4人，後者則是社區培力計劃代表，多達21人；前者在徵選時不會排除後者，過去有部分社區培力計劃代表也是兒權會代表，可以到兒權會發聲，並無剝奪代表權利。